إشكالان في الضنية.. إطلاق نار ووقوع جرحى

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وقع اشكال مساء أمس الإثنين في بلدة بقرصونا - نبع القسام قضاء الضنية ببن شبان من عائلتين تطور لاحقاً الى عراك وتضارب بالايدي نتج عنه سقوط جريح بالاضافة الى تحطيم مقهى وسيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعرف ان الاشكال ناتج عن استفزازات.كما سجل اشكال بين شبان من العائلة الواحدة من آل "ي" في بلدة عاصون قضاء الضنية تطور الى عراك وتضارب بالايدي نتج عنه سقوط جريح وصفت حالته بالمستقرة، وهو ناجم عن خلافات عائلية.