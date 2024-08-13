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لبنان

دورية لامن الدولة أعادت فتح أبواب النافعة في زحلة

Lebanon 24
13-08-2024 | 05:23
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عملت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في البقاع، على إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات في زحلة (النافعة).

وكان معقبو المعاملات والسماسرة قد تظاهروا أمام المصلحة المذكورة وقاموا بإقفال أبوابها أمام المواطنين، اعتراضا على قرار صادر في حقهم يقضي بمنعهم من الدخول وتخليص المعاملات.
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