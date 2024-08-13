في اطار متابعة خطة الطوارئ.. ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات في السرايا

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برنامج الأغذية العالمي



منسق الامم المتحدة



واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة.وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماعات "على ان الهم الاوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ اشهر".وأكد رئيس الحكومة، وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت اعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري".وقال" ان العدوان والتهديدات الاسرائيلية يجب ان يشكلا حافزا اضافيا واساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية ليس اوانها حاليا"، مشيدا "بالمبادرات الاهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين ".واكد " ان مجلس الوزراء سيناقش غدا بشكل مفصل التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنبة، وملف النازحين السوريين".وكان رئيس الحكومة اجتمع مع المدير الأقليمي ل"برنامج الأغذية العالمي"ماتيو هولينجورث واطلع منه على عمل البرنامج ونشاطه، وما يقوم به من تقديمات ومساعدات للنازحين من الجنوب.وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور منسق لجنة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين، مع منسق الامم المتحدة في لبنان للشؤون الأنسانية عمران ريزا .وقال الوزير ياسين : ان الاجتماع كان لمتابعة موضوع المساعدات من قبل المنظمات الدولية للبنان ،لمواكبة العمل الحكومي على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع عدد من ممثلي الدول المانحة.