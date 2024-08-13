"لبنان 24": اتخذنا الإجراءات القانونيّة ضدّ صفحة تنتحل صفة موقعنا على "الفايسبوك"

صدر عن إدارة موقع "لبنان24" البيان التالي:

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"دأب منذ فترة عدد من المجهولين على استخدام موقع "لبنان24" بصفة غير شرعية وبالحلة ذاتها على صفحة "الفايسبوك"، ولكن بمضمون مختلف ومغاير لقناعات موقعنا منذ اليوم الأول لتأسيسه، لذا يُطلب من متتبعي موقعنا المخلصين عدم الوقوع في فخ الجهة، التي تنتحل صفة غير صفتها بهدف تشويه سمعة "لبنان24"، الذي عوّد متتبعيه على تقديم المادة الإخبارية بحرفية ومهنية وموضوعية وتجرد، وهو مستمر في أداء رسالته على أكمل وجه على رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وجميع اللبنانيين على حدّ سواء.وقد باشر المكتب القانوني في "لبنان24" إجراءاته القانونية لوضع حد لهذه المهزلة، ولكشف الجهة التي تقف وراءها، وبالتالي رفع شكوى أمام القضاء المختص، لكي ينال الذين يقفون وراء هذا العمل التخريبي ما يستحقونه من عقاب يستوجبه القانون.