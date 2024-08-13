حمية يطلق ورشتي أشغال تأهيل وصيانة الاوتوسترادات الدولية في الجنوب

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يطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية ورشة أشغال تأهيل وصيانة الأوتوسترادات الدولية في الجنوب ، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، من دوار كفر رمان على أوتوستراد الزهراني – النبطية- كفرتبنيت.كما يطلق عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر ورشة أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد صيدا- الزهراني – برج رحال من برج رحال على مقربة من حاجز الجيش.