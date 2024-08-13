Advertisement

لبنان

تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1233688-638591516794314691.jpg
Doc-P-1233688-638591516794314691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ التوتّرات تصاعدت في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية وتهديدات "حزب الله" بالردّ على اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران والقيادي الكبير في "الحزب" فؤاد شكر في حارة حريك.
Advertisement

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، فإن أي هجوم إيراني أو من وكلائها في لبنان على إسرائيل سيُغيّر مسار الحرب التي بدأت بعد 7 تشرين الأول، وسيؤثر على كافة الجبهات من إيران إلى لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا وحتى الضفة الغربية.
ويُشير تقرير الصحيفة إلى أن "السيّد حسن نصرالله يُشكّل تهديداً أكبر لإسرائيل من إيران إذا قرّر مهاجمتها، ولكنه قد يتردد في جرّ لبنان إلى حرب ستدمر بيروت كما حدث في غزة، نظراً لرفض الشعب اللبناني للحرب".

وأوضح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن "لبنان قلق 4 مرات أكثر من إسرائيل"، وأنّ "خطأ من نصرالله قد يمنح إسرائيل فرصة لشنّ حرب تُغيّر الواقع في الشمال".

وتابع المسؤول: "في حال اندلاع الحرب، ستكون إسرائيل تحت تهديد أكبر من صواريخ "حزب الله" مقارنة بما تعرضت له من صواريخ حماس من غزة".

ولكن المسؤول الإسرائيلي يرى أنّ "ذلك سيكون ثمناً يستحق دفعه لإزالة التهديد من الحدود الشمالية". (الإمارات 24)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:02 | 2024-08-13
08:38 | 2024-08-13
08:35 | 2024-08-13
08:16 | 2024-08-13
08:09 | 2024-08-13
08:03 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24