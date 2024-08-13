تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب

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ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، فإن أي هجوم إيراني أو من وكلائها في لبنان على إسرائيل سيُغيّر مسار الحرب التي بدأت بعد 7 تشرين الأول، وسيؤثر على كافة الجبهات من إيران إلى لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا وحتى الضفة الغربية. ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ التوتّرات تصاعدت في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية وتهديدات "حزب الله" بالردّ على اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران والقيادي الكبير في "الحزب" فؤاد شكر في حارة حريك.ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، فإن أي هجوم إيراني أو من وكلائها في لبنان على إسرائيل سيُغيّر مسار الحرب التي بدأت بعد 7 تشرين الأول، وسيؤثر على كافة الجبهات من إيران إلى لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا وحتى الضفة الغربية.

ويُشير تقرير الصحيفة إلى أن "السيّد حسن نصرالله يُشكّل تهديداً أكبر لإسرائيل من إيران إذا قرّر مهاجمتها، ولكنه قد يتردد في جرّ لبنان إلى حرب ستدمر بيروت كما حدث في غزة، نظراً لرفض الشعب اللبناني للحرب".



وأوضح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن "لبنان قلق 4 مرات أكثر من إسرائيل"، وأنّ "خطأ من نصرالله قد يمنح إسرائيل فرصة لشنّ حرب تُغيّر الواقع في الشمال".



وتابع المسؤول: "في حال اندلاع الحرب، ستكون إسرائيل تحت تهديد أكبر من صواريخ "حزب الله" مقارنة بما تعرضت له من صواريخ حماس من غزة".



ولكن المسؤول الإسرائيلي يرى أنّ "ذلك سيكون ثمناً يستحق دفعه لإزالة التهديد من الحدود الشمالية". (الإمارات 24)