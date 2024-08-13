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لبنان

متّهم بجريمة قتل... توقيف مطلوب عند مفرق كوشا - حلبا

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من مفرزة حلبا القضائية أوقفت ع.ع المطلوب بجرم تهريب أشخاص سوريين، عند مفرق كوشا - حلبا في عكار.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ بحقّ المطلوب مذكرات توقيف بجرم الإعتداء على شخص، إضافة إلى اتّهامه بجريمة قتل.
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