متّهم بجريمة قتل... توقيف مطلوب عند مفرق كوشا - حلبا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من مفرزة حلبا القضائية أوقفت ع.ع المطلوب بجرم تهريب أشخاص سوريين، عند مفرق كوشا - حلبا في عكار.

وبحسب المعلومات، فإنّ بحقّ المطلوب مذكرات توقيف بجرم الإعتداء على شخص، إضافة إلى اتّهامه بجريمة قتل.