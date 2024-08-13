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ترأس وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" بالإضافة إلى هيئة "أوجيرو"، لاستكمال البحث في خطة الطوارئ التي أعدّتها شركات الاتصالات لمواجهة أي مستجدات أمنية.وقد اطّلع المجتمعون على تفاصيل الخطة وآلية تطبيقها على أرض الواقع، كما تم التركيز على تحديد ومعالجة أي ثغرات لضمان التواصل والاتصال للمقار الرسمية والأمنية ولهيئات الاغاثة، في أسوأ الحالات.