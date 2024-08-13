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لبنان

ميقاتي تلقى اتّصالاً من ديفيد لامي: نشكر إهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:32
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة.
وفي خلال الاتصال قال الوزير البريطاني: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن".
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وشدد" على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري".
وقد شكر رئيس الحكومة الوزير البريطاني "على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه".
 
 
 
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