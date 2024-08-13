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لبنان

خالة وزير الطاقة والمياه في ذمة الله

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:47
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غيب الموت السيدة بلانش سامي ضاهر، خالة وزير الطاقة والمياه وليد فياض. 

وقد احتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في كنيسة السيدة – قنات. 

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الاربعاء في 14 آب من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر في صالون كنيسة مار مارون – طرابلس.
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لبنان

تعازي ووفيات

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