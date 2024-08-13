نهرا أصدر تعاميم باخلاء السوريين غير الشرعيين في 3 بلدات زغرتاوية

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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ثلاثة تعاميم الى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال للإطلاع وتكليف من يلزم إبلاغ السوريين الذين لا يحوزون على الإقامات الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً في بلدتي مرياطة القادرية- كفرزينا.كما وجه بوجوب إخلاء بلدة عرجس في قضاء زغرتا خلال مهلة أسبوع.