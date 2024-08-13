تحذير عاجل من رسائل تصل إلى هواتف المواطنين والعسكريين.. ما هو مضمونها؟

صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



تحذّر المديرية العامة للأمن العام العسكريين والمواطنيين، عند ورود رسائل واتساب أو SMS على هواتفهم تدعو للضغط على رابط بغية تقديم عرض عمل من المنزل مقابل مبلغ من المال، وجوب عدم التفاعل مع المرسل أو حظر الرقم المرسل (BLOCK) والإنتباه وتوخي الحذر من الوقوع في فخ اختراق الهاتف والعمالة.

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