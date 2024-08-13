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لبنان

تحذير عاجل من رسائل تصل إلى هواتف المواطنين والعسكريين.. ما هو مضمونها؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:57
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام  للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تحذّر المديرية العامة للأمن العام العسكريين والمواطنيين، عند ورود رسائل واتساب أو SMS  على هواتفهم تدعو للضغط على رابط بغية تقديم عرض عمل من المنزل مقابل مبلغ من المال، وجوب عدم التفاعل مع المرسل أو حظر الرقم المرسل (BLOCK) والإنتباه وتوخي الحذر من الوقوع في فخ اختراق الهاتف والعمالة.
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