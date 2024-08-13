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لبنان

المكاري عرض والمطران عبد الساتر للتطورات

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:03
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 زار وزير الاعلام المهندس زياد المكاري، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في المطرانية ظهر اليوم.

 وكانت مناسبة تم خلالها عرض التطورات.
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