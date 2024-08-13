جولتان لوزير الصحة غدًا وبعد غد في قضاءي عاليه والشوف

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يقوم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض غدًا الأربعاء 14 آب وبعد غد الخميس 15 آب بجولتين متتاليتين في قضاءي عاليه والشوف للاطلاع على جهوزية القطاع الصحي في القضاءين وتحديد الخطوات المطلوبة لرفع هذه الجهوزية، في حال توسّع العدوان الاسرائيلي على لبنان وازداد عدد النازحين في القضاءين.وتشمل جولتا الوزير الأبيض مستشفيات قضاءي عاليه والشوف ومراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الخط الاول لتلبية الاحتياجات الصحية للنازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم وكذلك مركز منظمة الأنروا في سبلين للاطلاع على تحضيرات المنظمة والتنسيق المسبق في حال حصول حالات نزوح من المخيمات الفلسطينية.مع الإشارة إلى زيارة سبلين ستتضمن افتتاح القسم الجديد لعلاج السرطان في مستشفى سبلين والذي جهزته وزارة الصحة العامة بتمويل من الهلال الاحمر القطري.في ما يلي برنامج الجولة غدا الأربعاء 14 آب 2024 في قضاء عاليه:مركز الرعاية الصحية الأولية - المنتدى النسائي في صوفر عند الثانية عشرة ظهرًامركز الرعاية الصحية الأولية - نادي شباب بتاتر عند الاولى الا ربعا من بعد الظهرمركز الرعاية الصحية الأولية - اللجنة الاجتماعية في عاليه عند الثانية الا ربعا من بعد الظهرمركز الرعاية الصحية الأولية - المرأة الدرزية في عاليه عند الثانية والثلث من بعد الظهرثم يتوجه الوزير الأبيض لزيارة كل من مستشفى الإيمان في عاليه عند الثالثة من بعد الظهر والمستشفى الوطني في عاليه عند الرابعة الا عشر دقائق.بعدها ينتقل عند الخامسة الا عشر دقائق لزيارة مركز الرعاية الصحية الاولية - الوقف الشيعي في كيفون. ويتابع الوزير الأبيض جولته عند السادسة الا ثلثا مساء في مستشفى الشحار الغربي الحكومي ويختتمها عند السادسة النصف مساءً في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرمون.في ما يلي برنامج الجولة بعد غد الخميس 15 آب 2024 في قضاء الشوف:في الثامنة والنصف صباحًا زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية للنادي الثقافي الاجتماعي في برجافي التاسعة وخمس دقائق مركز الرعاية الصحية الأولية في الدبيةفي العاشرة إلا عشر دقائق: زيارة مركز منظمة الأنروا في سبلينفي العاشرة والنصف صباحًا زيارة مستشفى سبلين الحكومي لافتتاح القسم الجديد لعلاج السرطان الذي جهزته وزارة الصحة العامة بتمويل من الهلال الاحمر القطري.في الحادية عشرة والنصف زيارة زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية - جمعية الوعي والمؤاساة في كترمايا.عند الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرًا: تفقد جهوزية المستشفى المركزي في مزبود.في الاولى إلا عشر دقائق بدء زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للجمعية الاجتماعية في شحيم.ثم في الثانية إلا ثلثا: زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية بيت بعقلينوفي الثانية والثلث من بعد الظهر يزور الوزير الأبيض طبابة قضاء الشوف في بيت الدين.وفي الثالثة وعشر دقائق من بعد الظهر يختتم وزير الصحة العامة جولته في مستشفى عين وزين في قضاء الشوف.