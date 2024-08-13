بالصورة... إضافة مواضيع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّه إلحاقاً وإضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غدّ الأربعاء، أودعت المواضيع التالية المبيّنة أدناه:

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