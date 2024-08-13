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لبنان

بالصورة... إضافة مواضيع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:16
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّه إلحاقاً وإضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غدّ الأربعاء، أودعت المواضيع التالية المبيّنة أدناه:
 
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مجلس الوزراء

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