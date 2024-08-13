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لبنان

"المعلومات" تلقي القبض على مطلوب بجرم الإتجار بالبشر!

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:35
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 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن تواجد المذكورين بغية توقيفهم.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكّرتَيْ توقيف بجرم الإتجار بالبشر، وهو المدعو:
م. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 23-7-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة العبدة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".
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