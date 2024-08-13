"المعلومات" تلقي القبض على مطلوب بجرم الإتجار بالبشر!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن تواجد المذكورين بغية توقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكّرتَيْ توقيف بجرم الإتجار بالبشر، وهو المدعو:م. م. (مواليد عام 1986، لبناني)بتاريخ 23-7-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة العبدة.أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".