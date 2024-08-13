31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"المعلومات" تلقي القبض على مطلوب بجرم الإتجار بالبشر!
Lebanon 24
13-08-2024
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن تواجد المذكورين بغية توقيفهم.
Advertisement
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكّرتَيْ توقيف بجرم الإتجار بالبشر، وهو المدعو:
م. م. (مواليد عام 1986، لبناني)
بتاريخ 23-7-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة العبدة.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!
16:57 | 2024-08-12
12/08/2024 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
02:46 | 2024-08-13
13/08/2024 02:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
15:46 | 2024-08-12
12/08/2024 03:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
04:42 | 2024-08-13
13/08/2024 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسلحة سرية" بحوزة "حزب الله".. معلومات مثيرة جداً عن الصواريخ!
Lebanon 24
"أسلحة سرية" بحوزة "حزب الله".. معلومات مثيرة جداً عن الصواريخ!
11:27 | 2024-08-12
12/08/2024 11:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:52 | 2024-08-13
العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة شيحين.. ووزارة الصحة تكشف عن عدد الجرحى
10:43 | 2024-08-13
الجيش أوقف مطلوباً في ساحة الكورة في طرابلس
10:36 | 2024-08-13
"الكتائب": لاعتماد مطارات ومرافئ جديدة لتأمين والتواصل مع العالم
10:26 | 2024-08-13
شيخ العقل التقى وزير المالية ونقيب المحامين ورئيس بلدية بيروت
10:24 | 2024-08-13
بعد "غارة برعشيت"... إستنفار في إسرائيل
10:23 | 2024-08-13
الحواط: خسرنا شخصية محببة قدّمت الكثير في الحقل الطبي- الإنساني
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
13/08/2024 18:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
13/08/2024 18:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
13/08/2024 18:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24