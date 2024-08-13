حمية استقبل نقيبي المهندسين في بيروت والشمال

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية ، في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة ، نقيبا المهندسين في بيروت والشمال ، المهندسان فادي حنا وشوقي فتفت ، حيث تم البحث في أطر التعاون بين الوزارة والنقابتين وجرى وضع اللمسات الأخيرة على آلية التعاون بين نقابتي المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني بكافة دوائرها .

وأكد حمية أن " وزارة الأشغال العامة والنقل، لطالما أكدت الإستمرار في الحفاظ على اطار من العمل التنسيقي بين المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال ، وذلك من اجل تسهيل عمل المهندسين والمواطنين على حد سواء ، ولاسيما في ما يتعلق بالإستحصال على رخص البناء في ظل الإقفال القسري للدوائر العقارية، والذي ادى الى توقّف الخدمات العقارية ومنها معاملات تسجيل عقود البيع في هذه الدوائر".

وتابع :" إن اجتماع اليوم ، يأتي لوضع اللمسات الأخيرة على آلية التعاون بين المديرية العامة للتنظيم المدني بكافة دوائرها في مراكز المحافظات والأقضية ونقابتي المهندسين ، وذلك لأجل تسهيل الإجراءات الإدارية لتسجيل ملفات رخص البناء وغيرها من الملفات الفنية المتعلقة بعمل التنظيم المدني"

بدورهما ، أثنى النقيبان على " التعاون المستمر والبنّاء بين النقابتين ووزارة الأشغال العامة والنقل "، واشارا في هذا السياق إلى أن " آلية التعاون بين النقابتين والمديرية العامة للتنظيم المدني ، تعد تتويجاً لمسار من النقاشات والإجتماعات طيلة الفترة السابقة، ولاسيما على صعيد تطوير ومكننة نظام تسجيل المعاملات "، واعتبرا أن " هذه الخطوة تعود بالمنفعة على المواطنين والمهندسين على حد سواء " .