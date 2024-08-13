بالصور... حريق كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت

أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازة من فوج اطفاء الضاحية حريقاً شب داخل ورشة لطلاء السيارات في الغبيري-ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.