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لبنان

بالصور... حريق كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
13-08-2024 | 09:43
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازة من فوج اطفاء الضاحية حريقاً شب داخل ورشة لطلاء السيارات في الغبيري-ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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