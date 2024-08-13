بعد "غارة برعشيت"... إستنفار في إسرائيل

بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لسيارة في بلدة برعشيت، واستشهاد شخصين كانا في داخلها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هناك استنفاراً في شمال فلسطين المحتلة، تحسباً لتلقي ضربات من جنوب لبنان.

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