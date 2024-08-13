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لبنان

بعد "غارة برعشيت"... إستنفار في إسرائيل

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:24
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بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لسيارة في بلدة برعشيت، واستشهاد شخصين كانا في داخلها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هناك استنفاراً في شمال فلسطين المحتلة، تحسباً لتلقي ضربات من جنوب لبنان.
 
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