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لبنان

الحواط: خسرنا شخصية محببة قدّمت الكثير في الحقل الطبي- الإنساني

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:23
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "بغياب رئيسة الصليب الأحمر اللبناني السابقة السيدة سوزان عويس تخسر بلاد جبيل خصوصاً ولبنان عموماً شخصية محببة قدّمت الكثير في الحقل الطبي الإنساني". 

وأضاف: "كانت قريبة من الجبيليين وشاركتهم همومهم وعملت للتخفيف منها. ذكراها باقية في قلوبنا جميعاً”.
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