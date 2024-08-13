الحواط: خسرنا شخصية محببة قدّمت الكثير في الحقل الطبي- الإنساني

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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "بغياب رئيسة الصليب الأحمر اللبناني السابقة السيدة سوزان عويس تخسر بلاد جبيل خصوصاً ولبنان عموماً شخصية محببة قدّمت الكثير في الحقل الطبي الإنساني".وأضاف: "كانت قريبة من الجبيليين وشاركتهم همومهم وعملت للتخفيف منها. ذكراها باقية في قلوبنا جميعاً”.