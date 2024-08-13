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لبنان

الجيش أوقف مطلوباً في ساحة الكورة في طرابلس

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش أوقف خ.ص في ساحة الكورة في طرابلس، على اثر إطلاقه النار في الهوار قبل يومين في منطقة القبة خلال إشكال.
 

وفي سياق آخر، أوقف الجيش ا.ش في المحلة المذكورة، وأُخلِيَ سبيله لاحقاً لعدم وجود مذكرات توقيف بحقه.
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