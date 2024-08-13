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لبنان
العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة شيحين.. ووزارة الصحة تكشف عن عدد الجرحى
Lebanon 24
13-08-2024
|
10:52
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استهدف طيران العدوّ الإسرائيليّ بلدة شيحين.
وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في هذا السياق، إلى إصابة 3 مواطنين بجروحٍ جراء الغارة.
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