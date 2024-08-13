العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة شيحين.. ووزارة الصحة تكشف عن عدد الجرحى

استهدف طيران العدوّ الإسرائيليّ بلدة شيحين.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في هذا السياق، إلى إصابة 3 مواطنين بجروحٍ جراء الغارة.