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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة شيحين.. ووزارة الصحة تكشف عن عدد الجرحى

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:52
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استهدف طيران العدوّ الإسرائيليّ بلدة شيحين.
 
 
وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في هذا السياق، إلى إصابة 3 مواطنين بجروحٍ جراء الغارة.
 
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