في بشري.. وفاة عنصر في الدفاع المدني خلال مهمّة إنقاذ (صور)

إنقلب حائط قيد الانشاء داخل إحدى "الورش" في منطقة بشري، ما تسبب بوفاة العنصر في الدفاع المدني "ج.ر" اثناء قيامه بإنقاذ الجريح "ي.ش" من التبعية السورية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وفي التفاصيل، أثناء عملية الإنقاذ انهار جزء آخر من الحائط ما ادى الى اصابة العنصر في الدفاع المدني بإصابة حرجة في رأسه، ليتم نقله الى المستشفى للعلاج غير انه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه. اما الجريح الثاني قوصفت حالته بالمستقرة.

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