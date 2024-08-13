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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيده "وسيم" من بنت جبيل

Lebanon 24
13-08-2024 | 11:24
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نعى "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، الشهيد ابراهيم جميل العشي "وسيم".


وأشار في بيانه الى انه من مدينة بنت جبيل مواليد عام 1987.
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