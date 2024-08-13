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لبنان

إسرائيل تتجهّز لهجوم قوات الرضوان.. هذا ما فعله الجيش قرب لبنان

Lebanon 24
13-08-2024 | 11:32
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أشارت صحيفة "معارف" الإسرائيلية، إلى أنّه في ظل التوترات في الشمال، استعد الجيش الإسرائيلي للتهديد بشن "حزب الله" هجوما على الشمال. وفي الأيام الأخيرة، عمل الجيش الإسرائيلي والشرطة على زيادة الاستعداد لمواجهة التهديد.
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وحسب الصحيفة، فقد قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز عدد من وحدات النخبة التي سيتم استخدامها كقوة تدخل في حالة تسلل قوات الرضوان إلى منطقة الجليل. وتمركزت قوة من وحدة النخبة في إحدى مستوطنات الجليل، ومن المفترض أن ترد على التسلل إلى المستوطنات في المنطقة.
 
ولفتت الصحيفة، إلى أنّه في الوقت نفسه، قامت الشرطة والجيش بوضع مواقع خرسانية ودروع ومواقع إطلاق نار كنظام دفاع في حالة تغلب قوات الرضوان على أنظمة الدفاع الأمامية للجيش الإسرائيلي في الشمال. وكان الهدف من إنشاء المواقع هو منع وصول قوات "الحزب" إلى عمق الأراضي، مع التركيز على المدن الكبرى في الشمال.

لبنان

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