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لبنان

سماع دوي انفجار قنبلة وأصوات رشقات نارية في القبة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:12
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ألقى مجهول يستقل دراجة ناربة قنبلة يدوية داخل ارض مقابل الحديقة العامة في شارع الوديع في منطقة القبة بطرابلس، ما ادى الى انفجارها. وتبع ذلك، رشقات نارية في الهواء من دون حدوث اصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان ونفذت وحداتها انتشار واسع في المكان، فيما فتح تحقيق بالحادثة والعمل جاري على تعقب الفاعل الذي فرّ تمهيداً لتوقيفه.


وكان قد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء منطقة القبة، ما احدث حالة من الذعر بين الأهالي.
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