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لبنان

بيان جديد لـ"التيار".. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:59
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أشار "التيار الوطني الحر"، في بيان أصدره عقب اجتماع الهيئة السياسية الدوري، الى انه "في ضوء العدوان الإسرائيلي المتمادي واخبار الحشود العسكرية في المنطقة، تتطلّع الهيئة السياسية الى انجاح أي احتمال لوقف إطلاق النار في غزة. وتأمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان أولاً وبالتالي ألا تتصاعد الحرب عليه".
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وحذّرت الهيئة السياسية في بيانها حكومة تصريف الأعمال من القيام بتهريبة تعيينات إدارية مخالفة للميثاق والدستور والقوانين في ظل انشغال اللبنانيين بالمخاطر الوجودية، ذلك أن إجراء هذه التعيينات هو إمعان في ضرب الشراكة والاعتداء على رئاسة الجمهورية".

كما دعت الهيئة بكركي وقوى المعارضة والوزراء الذين اتخذوا موقفاً مبدئياً من رفض التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لهذا الاعتداء.

الى ذلك، أكدت الهيئة السياسية أن "الإلتزام الحزبي بنظام التيار هو اساس الانتماء وبالتالي لا حاجة لوساطات أو مبادرات من خارج الانتظام العام، وأن المقبول فقط هو الالتزام بسياسة التيار وبالنظام الداخلي وأصول العمل من ضمنه".

ونوهت "بما أظهره التيار لجهة تماسك القاعدة التيارية وتضامنها في مواجهة مؤامرة ضرب التيار من الداخل خدمةً لأهداف لم تعُد خافية على أحد"، مشيدة بتماسك التياريين ووعيهم لمخاطر ما يجري.
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