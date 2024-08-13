إذا بدأت الحرب الشاملة.. هل ستستقبل قبرص اللبنانيين؟

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قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن نيقوسيا استكملت الاستعدادات لإجلاء محتمل للأجانب من لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط، حسب صحيفة كاثيميريني، اليونانية.وقال لوكالة أنباء قبرص إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة إستيا، حيث تم بالفعل توفير الأسِرَّة في المدارس في لارنكا وتم إعداد المرافق الصحية لاستيعاب الأشخاص في حالة الإخلاء.وأوضح أن الخطة تتضمن "إجلاء منظم للمواطنين عبر جمهورية قبرص، ثم نقلهم إلى بلدان المقصد، كجزء من المساعدات الإنسانية التي قدمناها في عامي 2006 و2023".وأكد كومبوس أن قبرص مستعدة لاستضافة عدد كبير من الأشخاص، ولكن لفترة قصيرة من الزمن. كما أشار إلى تجربة قبرص خلال حرب لبنان في عام 2006.وأضاف: "في عام 2006 كان عددهم 60 ألف شخص، لذا يمكننا استيعاب أعداد كبيرة طالما يغادرون ولا يمكثون لفترة طويلة".