جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف

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أفادت معلومات "لبنان24" عن العثور على 5 جثث في حارة الدير - كفرشيما، داخل احد المنازل.وأشارت المعلومات إلى أن مخابرات الجيش استحصلت على إذن قضائي للدخول إلى المنزل، بعد ورود شكاوى من قبل مواطنين بانبعاث روائح كريهة.وحسب المعلومات، فإن أصحاب المنزل قد تواروا عن الانظار في حين كانت الأم التي تبلغ من العمر 90 عاما متواجدة داخل المنزل.