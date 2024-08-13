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لبنان

جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف

Lebanon 24
13-08-2024 | 13:54
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أفادت معلومات "لبنان24" عن العثور على 5 جثث في حارة الدير - كفرشيما، داخل احد المنازل.

وأشارت المعلومات إلى أن مخابرات الجيش استحصلت على إذن قضائي للدخول إلى المنزل، بعد ورود شكاوى من قبل مواطنين بانبعاث روائح كريهة.
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وحسب المعلومات، فإن أصحاب المنزل قد تواروا عن الانظار في حين كانت الأم التي تبلغ من العمر 90 عاما متواجدة داخل المنزل.
 
وبدأ الجيش التحقيقات لمعرفة هوية الجثث.
 
بالتوازي، تحدّث أهالي المنطقة عن أنّ معالم المنزل الذي جرى دهمه تبدو غريبة، خصوصا مع تثبيت كاميرات على مداخله.
 
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