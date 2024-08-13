إطلاق نار في ابي سمراء.. ماذا جرى؟

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وقع اشكال في منطقة الشلفة- ابي سمراء في طرابلس بين كل من المدعو "ج.خ" و"ب.ش.د"، تطور لاحقاً الى إطلاق نار من قبل الاول بإتجاه الأخير من دون اصابته ليفر هارباً بعدها الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت دورية من الجيش والمخابرات الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وعرف ان الاشكال بين الطرفين خلفياته استفزازية.