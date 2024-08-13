عبد المسيح: عكار المحرومة من الدولة لن تكون محرومة من العقول النيرة

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كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "بدعوة من لجنة مهرجانات القبيات - عكار، شرفني حضور فعاليات المهرجان الرائع في هذه البقعة الخلابة من أقصى شمال لبنان و بحضور دبلوماسي وسياسي وديني وشعبي. عكار المحرومة من الدولة لم و لن تكون محرومة من العقول النيرة و الكوادر البشرية المفكرة و الأشخاص المبدعين. لجنة مهرجان القبيات بشخص رئيستها السيدة سينتيا حبيش التي تعطي و تنتج ثقافة و سياحة داخلية و فن و إبداع، أعطت لنا جرعة أمل أن لبنان الهوية و الفرح و السياحة و الفن لا يموت و هناك أمناء على هذه الهوية أمثال أبناء و بنات القبيات- عكار.من الكوره إلى أهالي القبيات و الفنان العالمي غي مانوكيان، ألف تحية و شكر لكم، بالأخص هادي و سينتيا و كل فريق العمل". (الوكالة الوطنية)