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لبنان

عبد المسيح: عكار المحرومة من الدولة لن تكون محرومة من العقول النيرة

Lebanon 24
13-08-2024 | 14:46
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كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "بدعوة من لجنة مهرجانات القبيات - عكار، شرفني حضور فعاليات المهرجان الرائع في هذه البقعة الخلابة من أقصى شمال لبنان و بحضور دبلوماسي وسياسي وديني وشعبي. عكار المحرومة من الدولة لم و لن تكون محرومة من العقول النيرة و الكوادر البشرية المفكرة و الأشخاص المبدعين.  لجنة مهرجان القبيات بشخص رئيستها السيدة سينتيا حبيش التي تعطي و تنتج ثقافة و سياحة داخلية و فن و إبداع، أعطت لنا جرعة أمل أن لبنان الهوية و الفرح و السياحة و الفن لا يموت و هناك أمناء على هذه الهوية أمثال أبناء و بنات القبيات- عكار.  
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من الكوره إلى أهالي القبيات و الفنان العالمي غي مانوكيان، ألف تحية و شكر  لكم،  بالأخص هادي و سينتيا و كل فريق العمل". (الوكالة الوطنية)
 
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