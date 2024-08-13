غارة إسرائيلية عنيفة على كفركلا.. إليكم التفاصيل

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أفادت مندوبة "لبنان24" أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة كفركلا، مساء اليوم، الثلاثاء.وحسب المعلومات، فإن الغارة تمت من خلال ٣ صواريخ من طائرة حربية، وسمع صداها في انحاء الجنوب والنبطية.وفي وقت سابق مساء اليوم، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات المنصوري، العزية، وزبقين قضاء صور في القطاع الغربي.