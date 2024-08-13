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لبنان

ماذا كشف البنتاغون عن زيارة هوكشتاين إلى لبنان؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:00
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أكّد البنتاغون أن التركيز والجهود منصبة نحو لجم التوترات في المنطقة، مشيرا إلى مواصلة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.

ولفت إلى أن أميركا سترسل الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل.
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وعن زيارة هوكشتاين إلى المنطقة، قال البنتاغون أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى القاهرة والدوحة، بينما سيتوجه آموس هوكشتاين إلى بيروت للعمل على اتفاق وقف النار وخفض التصعيد.
 
وأشار إلى أن "هجوم إيران على إسرائيل أمر محتمل ولا نستطيع تخمين موعده وعلينا أخذ ذلك على محمل الجد".

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