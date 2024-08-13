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لبنان

الجيش يوقف 3 أشخاص في منطقة تدريب عسكرية.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:23
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان عن توقيف وحدة من الجيش في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء المواطنَين (ا.ص.) و(ه.ص.)، والسوري (م.ع.)، لتجولهم في المنطقة وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم سلاحَين حربيَّين بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية.
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وأشار البيان إلى أن المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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