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لبنان

جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-08-2024 | 17:00
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قال مصدر أمني متابع لما تم إكتشافه في منزل عائد لآل الفتى في كفرشيما من جثث متحللة، منها قديمة ومنها لم يمر على وفاة اصحابها  سوى أيام قليلة، أن المدعو خريستو الفتى سلم نفسه الى القوى الأمنية بعدما فر من منزله على أثر المداهمة، أما بالنسبة الى الجثة الجديدة التي لم تتحلل كلياً بعد، فهي تعود لشقيقه الياس الفتى الذي قيل في معلوماتٍ سابقة أنه فرَّ مع خريستو من المنزل.
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وكان افيد انه تم العثور على خمس جثث داخل أحد المنازل في حارة الدير في بلدة كفرشيما بعدما اشتكى المواطنون من رائحة كريهة تنبعث منه. وبحسب  المعلومات الأوليّة، فان المنزل يسكنه شابّان مع والدتهما ( 90 عامًا). وبحسب الجيران، هما يقومان بتصرّفات غريبة في الحي، ويقال إنّهما يدفنان الموتى في منزلهما.

لبنان

خاص

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