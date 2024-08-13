تساءل خبراء طاقة: لماذا يستمر العجز المالي في توفير شراء الفيول أو "الغاز أويل" ما دامت مؤسسة كهرباء لبنان تُجبي من المواطنين بالدولار الأميركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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