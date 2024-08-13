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لبنان
صعوبات مُعيقة
Lebanon 24
13-08-2024
|
17:20
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لا يُخفي نائب شوفي ينتمي إلى عائلة سياسية تاريخية من أن التعايش مع أحزاب الحرب، ينطوي على صعوبات سياسية وخدماتية معيقة لعمله كنائب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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