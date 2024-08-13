صعوبات مُعيقة

لا يُخفي نائب شوفي ينتمي إلى عائلة سياسية تاريخية من أن التعايش مع أحزاب الحرب، ينطوي على صعوبات سياسية وخدماتية معيقة لعمله كنائب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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