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لبنان

نحو 100 ألف شخص.. خطط لإجلاء الرعايا الأميركيين من لبنان

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:23
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أعلن مسؤول حكومي أميركي في واشنطن لـ"سكاي نيوز عربية"، ان خطط الطوارئ التي وضعتها الإدارة الأميركية لإجلاء الرعايا الأميركيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص، جزء كبير منهم يحمل جنسية مزدوجة.

وشرح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن خطط الإجلاء، التي ما يزال تنفيذها مرهونا بالتطورات، قد تكون الأكبر مقارنة بعمليات إجلاء الأميركيين من هانوي في فيتنام عام 1975 ومن كابول عام 2021.
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وما يزال العالم يترقب هجمات انتقامية من إيران وحلفائها في المنطقة، رغم المطالب الغربية بالإحجام عن ذلك، خوفا من أن تؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية.

وتعهدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. (سكاي نيوز)

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