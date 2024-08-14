إشكال على أفضلية مرور تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال في محلة الحارة الجديدة في مدينة الميناء - طرابلس بين المدعو "و.ق" و "س.ك"، ليتطور الاشكال الى اقدام المدعو "ا.ك" و "ي.ك" على اطلاق النار من مسدسات حربية في الهواء، ولاذوا بعدها بالفرار.وقد عرف أن الاشكال خلفياته أفضلية مرور.