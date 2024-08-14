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لبنان

إشكال على أفضلية مرور تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:04
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال في محلة الحارة الجديدة في مدينة الميناء - طرابلس بين المدعو "و.ق" و "س.ك"، ليتطور الاشكال الى اقدام المدعو "ا.ك" و "ي.ك" على اطلاق النار من مسدسات حربية في الهواء، ولاذوا بعدها بالفرار.
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وقد عرف أن الاشكال خلفياته أفضلية مرور.
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