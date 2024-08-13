مساء أمس... "الحزب" استهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الثلثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

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