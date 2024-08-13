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لبنان
مساء أمس... "الحزب" استهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
Lebanon 24
13-08-2024
|
23:59
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الثلثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا".
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