غارة استهدفت عيتا الشعب بصاروخين ارتجاجيين... وهذا ما أحدث انفجارهما

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة الا خمس دقائق من صباح اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بصاروخين ارتجاجيين احدث انفجارهما دويا تردد صداه حتى منطقتي صور والنبطية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وخرق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض أجواء مدينة صيدا ليل امس، وألقى البالونات الحرارية.

كما انفجر صاروخ اعتراضي فوق البحر، قبالة المدينة.

الى ذلك، كثف الطيران الحربي المعادي طلعاته الجوية ليلا ونفذ غارات وهمية فوق قرى الجنوب فيما استمر العدو باطلاق القذائف الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق واطلق والقنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل