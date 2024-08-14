باسيل يستفز خصومه الحزبيين

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كان لافتا القرار الذي اتخذه "التيار الوطني الحر" بتجميد عضوية اكثر من قيادي من "المجلس السياسي العوني" بسبب تغيبهم لاكثر من مرة عن حضور الاجتماعات، ما يوحي بأن رئيس "التيار" لا يريد ان يكون متسامحا مع معارضيه.وترى مصادر مطلعة ان باسيل يريد استفزاز المعارضين العونيين الذين لا يزالون داخل "التيار" لدفعهم الى الاستقالة بشكل طوعي وعندها لن يتحمل شخصيا مسؤولية طردهم .وتعتبر المصادر باسيل لا يريد ان يترك اي معارض حزبي في اي منصب قيادي، من هنا يستمر بتحجيم النواب المعارضين لكي يصبحوا من دون اي تأثير، اذ ان الرجل ليس في وارد مهادنة خصومه خصوصا من كانوا على تنسيق مع النائبين سيمون ابي رميا وآلان عون.