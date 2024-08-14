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لبنان

النواب المستقلون: "لن ننضم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2024 | 01:30
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نفى مصدر نيابي مستقل ما يشاع عن إمكانية إنضمام عدد من النواب المستقلين الى كتلة جديدة يكون نواتها النواب الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر"، مشيراً الى أنه من الممكن أن يكون بينهم تنسيق واسع في مختلف الملفات السياسية والتشريعية.
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وقال: إن إنتاجية المستقلين وهامش تحركهم، بعد خروجهم من التكتلات الحزبية، كان جيدا وأفضل بكثير، وهم لن يعودوا الى إطارٍ ضيق يحد من هامش علاقاتهم مع كل القوى السياسية في البلد بالرغم موقفهم الواضح من جميع الملفات، وخاصةً في ملف رئاسة الجمهورية والملفات التشريعية .

المصدر: لبنان 24

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