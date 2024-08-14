جديد قضية جثث كفرشيما.. هذا ما اعترف به خريستو!

تم العثور ليل أمس، على خمس جثث داخل أحد المنازل في حارة الدير في بلدة كفرشيما بعدما اشتكى المواطنون من رائحة كريهة تنبعث منه.

وبحسب المعلومات، فإن المنزل يسكنه شابّان مع والدتهما ( 90 عامًا) هما الياس وخريستو. وبحسب الجيران، الشابان يقومان بتصرّفات غريبة في الحي، ويقال إنّهما يدفنان الموتى في منزلهما.

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وأشارت المعلومات إلى أن الجثث تعود لاهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما و3 إخوة وقد جرى دفنهم من قبل الشابين داخل غرفة أسفل المنزل.

في السياق، وبعد تسليم نفسه إلى القضاء، أفادت معلومات الجديد أن خريستو اعترف لدى فصيلة مخفر الحدت أن شقيقه الياس كان قد توفي منذ حوالي العشرة أيام.