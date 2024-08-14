منذ بدء الحرب.. كم بلغ عدد الجرحى في جنوب لبنان؟

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ ١٣ آب ٢٠٢٤، وذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقد أشارت وزارة الصحة إلى أنّه تم تسجيل 2312 إصابة، منها 547 وفاة، حتّى تاريخه.