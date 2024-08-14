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لبنان
منذ بدء الحرب.. كم بلغ عدد الجرحى في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
02:15
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ ١٣ آب ٢٠٢٤، وذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقد أشارت وزارة الصحة إلى أنّه تم تسجيل 2312 إصابة، منها 547 وفاة، حتّى تاريخه.
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