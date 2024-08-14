عمليات تهريب واسعة على الحدود.. هذا ما ضبطه الجيش اليوم (صور)

أفادت وزارة الزراعة في بيان عن انطلاق عملية محكمة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود تنفذها فرق من الجيش، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

واشار البيان إلى أنّه تم توقيف بيك آب يحمل حليب مهرب حوالي طن في منطقة اللبوة من قبل عناصر وحواجز تابعة للواء التاسع في الجيش وتم تلف المنتج لعدم نقله بالمواصفات الصحية المطلوبة بالاضافة ان الكميات مهربة، كذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين على حاجز حربتا (البقاع الشمالي)، كانوا يقومون بعمليات تهريب حليب من سوريا الى لبنان وبحوزتهم بيك آب وخزانات غير مستوفية الشروط تعرض السلامة الصحية الوطنية للخطر وكذلك تم توقيف بيك يحمل حوالي 2 طن من الحليب المهرب ايضا على حاجز حربتا في البقاع الشمالي وذلك بالتنسيق التام بين قيادة الجيش (اللواء التاسع ) المنتشر في المنطقة ومصلحة زراعة بعلبك الهرمل.

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ولفتت الوزارة إلى أنّه تم حجز الآليات المستعملة وتلف الحليب وتحويل الاشخاص الموقوفين الى القضاء.

وأكّدت الوزارة أنّه "تتابع وزارة الزراعة - مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بالتنسيق مع الجيش عملية مكافحة التهريب من سوريا الى لبنان حفاظاً على الإنتاج المحلي ومن أجل تأمين الحماية لعمل المزارع اللبناني وبالإضافة إلى سلامة الغذاء وتطبيقاً للشروط والمواصفات الصحية المطلوبة في القطاع على كافة منتجات الخضار والفاكهة والحليب ومشتقاته".

كذلك، اوقفت قوة من الجيش سيارة من نوع فان يحمل ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا على حاجز نهرالعاصي، وتمت مصادرتها وتوقيف المهربين.

وتقدمت وزارة الزراعة بالشكر الجزيل من قيادة الجيش وقيادة اللواء التاسع وكل المعنيين على جهدهم في سبيل الحفاظ على القطاعات الوطنية المنتجة مؤكدةً حرصها على الوقوف المطلق الى جانب المزارع والمستهلك على حد سواء.





