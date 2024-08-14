Advertisement

لبنان

عمليات تهريب واسعة على الحدود.. هذا ما ضبطه الجيش اليوم (صور)

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1234028-638592266470257227.jpg
Doc-P-1234028-638592266470257227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الزراعة في بيان عن انطلاق عملية محكمة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود تنفذها فرق من الجيش، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
 
واشار البيان إلى أنّه تم توقيف بيك آب يحمل حليب مهرب حوالي طن في منطقة اللبوة من قبل عناصر وحواجز تابعة  للواء التاسع في الجيش وتم تلف المنتج لعدم نقله بالمواصفات الصحية المطلوبة بالاضافة ان الكميات مهربة، كذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين على حاجز حربتا (البقاع الشمالي)، كانوا يقومون بعمليات تهريب حليب من سوريا الى لبنان وبحوزتهم بيك آب وخزانات غير مستوفية الشروط تعرض السلامة الصحية الوطنية للخطر وكذلك تم توقيف بيك يحمل حوالي 2 طن من الحليب المهرب ايضا على حاجز حربتا في البقاع الشمالي وذلك بالتنسيق التام بين قيادة الجيش (اللواء التاسع ) المنتشر في المنطقة ومصلحة زراعة بعلبك الهرمل. 
Advertisement
 
ولفتت الوزارة إلى أنّه تم حجز الآليات المستعملة وتلف الحليب وتحويل الاشخاص الموقوفين الى القضاء.
 
وأكّدت الوزارة أنّه "تتابع وزارة الزراعة - مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بالتنسيق مع الجيش عملية مكافحة التهريب من سوريا الى لبنان حفاظاً على الإنتاج المحلي ومن أجل تأمين الحماية لعمل المزارع اللبناني وبالإضافة إلى سلامة الغذاء وتطبيقاً للشروط والمواصفات الصحية المطلوبة في القطاع على كافة منتجات الخضار والفاكهة والحليب ومشتقاته".
 
كذلك، اوقفت قوة من الجيش سيارة من نوع فان يحمل ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا على حاجز نهرالعاصي، وتمت مصادرتها وتوقيف المهربين.
 
وتقدمت وزارة الزراعة بالشكر الجزيل من قيادة الجيش وقيادة اللواء التاسع وكل المعنيين على جهدهم في سبيل الحفاظ على القطاعات الوطنية المنتجة مؤكدةً حرصها على الوقوف المطلق الى جانب المزارع والمستهلك على حد سواء.
  


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:41 | 2024-08-14
05:20 | 2024-08-14
05:16 | 2024-08-14
05:09 | 2024-08-14
05:07 | 2024-08-14
05:02 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24