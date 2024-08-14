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لبنان
بشأن التشويش الإسرائيلي على الإنترنت.. ماذا أعلنت وزارة الإتصالات؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
03:50
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أعلنت وزارة الإتصالات في بيان أنّها تلقت كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر وزارة الخارجية والمغتربين يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع إسرائيل لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبة إلى التشويش الذي تفعّله على الاتصالات والانترنت في لبنان، وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص.
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وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات هذا الاجراء، كما سيبلّغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي.
وحسب الكتاب المرسل، فقد أكّد الإتحاد أنّه في طور رفع القضية إلى الاجتماع القادم للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش.
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