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لبنان

هوكشتاين يستهل جولته في لبنان من عين التينة

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:04
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وصل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين صباح اليوم إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في إطار جولة محادثات التهدئة في المنطقة.
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