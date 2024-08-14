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لبنان

هوكشتاين يزور ميقاتي عند الـ12 ظهراً

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:11
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسيّ الأميركيّ آموس هوكشتاين عند الساعة 12 ظهر اليوم.
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هوكشتاين

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