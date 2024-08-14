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لبنان

"اير فرانس" و"ترانسافيا" تتوقعان استئناف رحلاتهما إلى لبنان

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:07
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تعتزم شركتا اير فرانس وترانسافيا استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس بعد تعليقها منذ 29 تموز بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، حسبما نقات "فرانس برس" عن متحدث باسم شركتي الطيران الأربعاء.

وجاء في بيان صحافي لشركة اير فرانس: "في هذه المرحلة ورهنا بتطورات الوضع الأمني في الوجهة النهائية، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت المعلقة منذ 29 تموز 2024 اعتبارا من الخميس 15 آب 2024". وأكد متحدث لوكالة" فرانس برس"، إن "القرار ينطبق أيضا على ترانسافيا فرنسا". 
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